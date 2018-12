PESCATE – Si è tenuta giovedì sera nel locale Le Officine di Pescate la tradizionale cena di fine anno della 3Life. L’incontro, alla presenza di circa 50 tesserati, è stato anche l’occasione per premiare i campioni sociali del sodalizio lecchese relativamente al 2018.

La classifica generale è stata vinta in campo maschile dal valsassinese Oreste Alegi, vero e proprio specialista di cross triathlon, mentre al femminile ha primeggiato Luisa Scandola, capace lo scorso fine ottobre di centrare nel Challenge Forte Village Sardinia la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. Nella corsa i migliori sono stati Marco Riva e Deborah Talarico, mentre nel triathlon premiati Corrado Neodo e Sarah Fumagalli.



A fare gli onori di casa è stato il neo presidente Walter Milani: “Vogliamo ribadire quanto anticipato nell’assembla dello scorso novembre. Nel 2019 faremo il nostro primo collegiale, che si terrà la prima settimana di aprile presso il Poggio all’Agnello a Piombino, in Toscana, struttura ricettiva dedicata a questo tipo di attività, con la guida tecnica di Fabio Vedana, uno dei tecnici più quotati a livello nazionale. Organizzeremo poi degli stages di allenamento, sempre con allenatori di spessore, di un giorno con cadenza bimestrale e parteciperemo ai Campionati Nazionali a squadre”.

Un 2019 ricco di impegni quindi per gli atleti, vecchi e nuovi, del sodalizio lecchese, con un occhio di riguardo per le gare “nostrane”: “Vogliamo partecipare in massa agli eventi del territorio, podistici e di triathlon, un po’ per dare lustro a queste gare e un po’ per rafforzare la presenza del nostro brand” conclude Milani.