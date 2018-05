PASTURO – Sono già oltre 200 i concorrenti accreditati alla terza edizione del Grignone Vertical Extreme, la gara only up proposta l’ultimo sabato di maggio dal Team Pasturo su una delle montagne simbolo dell’alpinismo lecchese.

La “tutt d’un fià” è la rivisitazione in chiave moderna di una competizione storica, una sfida in verticale volta a siglare il migliore crono possibile nella dura e spettacolare ascesa dal bel paese della Valsassina sino alla porta del Rifugio Brioschi, in vetta alla Grigna Settentrionale. Al momento, sui 7.5km e 1800 di dislivello positivo, le migliori performance appartengono al campione di skialp Michele Boscacci 1h11’05” e alla skyrunner Raffaella Rossi 1h30’17”.

Riprendendo in parte il Trofeo Antonietta, organizzato per anni dal gestore del Rifugio Pialeral Dario Pensa, questo spettacolare vertical andrà in scena sabato 26 maggio. Rispetto allo scorso anno sono state previste alcune migliorie. La prima e più importante riguarda lo start anticipato alle 9.30 per evitare agli atleti temperature troppo elevate durante la risalita. Da segnalare inoltre l’ingresso di un brand prestigioso come Scott che, da quest’anno, ha deciso di associare il proprio marchio al bell’evento lecchese.

Da non dimenticare infine che oltre al premio di 100 euro per chi riuscirà a battere le attuali migliori prestazioni cronometriche, il comitato organizzatore ha introdotto un riconoscimento economico per i primi 3 classificati maschile e femminili (€ 150, € 100, € 50,00).

Il tracciato è già interamente percorribile e per il giorno della gara sarà in condizioni ottimali. Per iscrizioni: www.kronoman.net