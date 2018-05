LECCO – “E’ andata molto bene, il pubblico non è mancato, siamo molto contenti. Un ringraziamento al Csi che ha permesso di mettere in palio il trofeo biennale non consecutivo in memoria di mio figlio Matteo”.

Queste le parole di Ermanno Pensotti che, insieme agli amici dell’Associazione Memorial Matteo Pensotti, si è occupato dell’organizzazione delle finali provinciali del campionato di Calcio a 7 Csi categoria Open: “Un ringraziamento sentito a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione”.

Martedì per le semifinali e venerdì sera per le finali, sul campo dell’oratorio di Laorca, è stato calcio vero. In campo quattro squadre agguerrite per aggiudicarsi il titolo di campione provinciale. La vittoria è andata al Sacro Cuore Mandello B che in finale ha superato per 3-2 la formazione dell’Atletico Varenna, vincitrice l’anno scorso. Per quanto riguarda la finalina, il Sacro Cuore Mandello A ha battuto la Polisportiva Bellano.

Non è stato quindi assegnato il trofeo alla memoria di Matteo Pensotti, giovane di Laorca morto nel 2013 a soli 30 anni per colpa di una malattia. Solo chi trionferà per due volte potrà portarsi a casa il trofeo.