LECCO – Si alza il sipario sulle finali provinciali di calcio a 7 Csi Open. Domani, martedì 15 maggio, inizio ore 20.30, sul campo dell’oratorio di Laorca si affronteranno per le semifinali Polisportiva Bellano, Atletico Varenna, Sacro Cuore Mandello A e Sacro Cuore Mandello B.

Venerdì 18 maggio, sempre alle 20.30, si disputeranno le finali per l’assegnazione del titolo provinciale. In cabina di regia l’Associazione Memorial Matteo Pensotti a cui è dedicato il trofeo biennale che verrà consegnato a chi lo vincerà per due volte.

Matteo Pensotti era un giovane di Laorca morto nell’aprile 2013 a soli 30 anni per colpa di un male incurabile. Un ragazzo tranquillo, riservato. Dopo il liceo Scientifico si era iscritto all’università, alla facoltà di Architettura Edile e Ingegneria Edile del Polo territoriale di Lecco (Politecnico di Milano) poi la malattia e a un solo esame dalla conclusione laurea l’abbandono forzato.