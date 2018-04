LECCO – Con l’atletica Lecco Colombo Costruzioni in regia, domenica mattina si sono disputate al centro sportivo del Bione le gare valide per la seconda giornata del trofeo “Gioventù Lariana”, partito a Rovello Porro e si concluderà a settembre.

A Lecco impegnate le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e che hanno fatto 350 presenze gara. Miglior risultato tecnico della giornata il 41”96 della Cadetta Martina Dorz che vince i 300m per l’Atl Gallaratese e porta in dote ben 913 punti, tra i migliori punteggi anche il 36,07m nel lancio del giavellotto per Valentina Gilardoni della Pol Mandello che vale 878 punti e il 4’04”98 di Camilla Galimberti che vince per l’Atl Mariano Comense i 1200 sp e stampa 874 punti.

Nel dettaglio tutti i podi di giornata. 80m-Cadette: Martina Dorz 10”62 (Atl Gallaratese), Giorgia Elli 10”82 (Atl Rovellasca), Alice Ballabio 10” 84 (Atl Rovellasca). 300m: Martina Dorz 41”96 (Atl Gallaratese), Giorgia Elli 44”00 (Atl Rovellasca), Michaela Labanca 46”2 (Atl Rovellasca). 1200m sp: Camilla Galimberti 4’04”98 (Atl Mariano Comense), Alessandra Isella 4’28”0 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 2000m: Sofia Bonanomi 7’03” 84 (As Merate Promoline), Clara Agostoni 7’40”54 (Team Pasturo), Giulia Testa 8’21”10 (Cantù Atl). Lungo: Chiara Dell’Andrea 4,63m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Sara Pancera 4,63m (Atl Erba), Gae Cappelletti 4,58m (Us Albatese). Martello: Kethrin Sironi 20,22m (Us Albatese), Paola Paroli 7,15m (Us Albatese), Rachele Bonfanti 16,34m (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Giavellotto: Valentina Gilardoni 36,07m (Pol Mandello), Federica Dozio 35,36m (Virtus Calco), Benedetta Cencin 29,30m (Pol Intercomunale). 80m: Edoardo Storti 10”06 (Ag Comense), Simone Crippa 10”16 (Atl Mariano Comense), Lorenzo Orlandi 10”18 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 300m: Hamza El Ouardi 38”74 (Merate Promoline), Edoardo Storti 39”30 (Ag Comense), Francesco Jacopo Seluga 39”96 (Us San Maurizio). 2000m: Mattia Vassalli 6’40”08 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Martino Arlati 6’51”18 (Atl Merate Promoline), Davide Novati 7’03” 14 (Us Albatese). 2000sp: Luca Alzani 4’04”40 (Atl Mariano Comense). Giavellotto: Gabriel Durante 27”87 (Up Missaglia), Francesco Cavenaghi 27,17m (Merate Promoline), Tommaso Citossi 24,85m (Merate Promoline). 60m-Ragazze: Lara Gallina 8”84 (Ag Comense), Carolina Molteni 8”90 (Ag Comense), Alice Anghileri 9”14 (Pol Mandello). 1000m: Carolina Molteni 3’28”74 (Ag Comense), Virginia Corneo 3’29”80 (Pol Mandello), Marwa Zared 3’34”82 (Us S. Maurizio). Vortex: Caterina Rusconi 36,48m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Maria Chiara Bacelle 34,29m (Us Albatese), Isabella Santacroce 31,76m (Merate Promoline). 60m: Stefano Nebuloni 8”52 (Atl Rovellasca), Filippo Molteni 8”52 (Cantù Atl), Diego Molteni8”54 (Atl Mariano Comense). 1000m: Fausto Veronesi 3’20”88 (Pol Lib Cernuschese), Giovanni Dell’Oro 3’21”54 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Luca Biraghi 3’21”82 (Pol Lib Cernuschese). Lungo: Diego Molteni 4,44m (Atl Mariano Comense), Andrea Messina 4,42m (Us Albatese), Marco Pizzo 4,40m (Us Oltronese). Peso: Matteo Messina 10,88m (Us Albatese), Alessandro Panizza 10,80m (Pol Mandello), Badreddine Tigui 10,11m (Atl Cassago).