ABBADIA – Buona partecipazione ieri, domenica, alla Corsa del Viandante: al via si sono presentati circa 200 atleti, provenienti da tutta la Lombardia.

La giornata soleggiata ha permesso di apprezzare i paesaggi del sentiero del Viandante e di quelli montani, per un riconfermato successo della manifestazione oramai giunta alla sua 15^ edizione e firmata Comune di Abbadia e Amici di Abbadia.

La gara è partita dal Parco della Chiesa Rotta ed è arrivata alla palestra, per un totale di 10 km di corsa.

Il primo a tagliare il traguardo è stato Eros Radaelli, dei Falchi Lecco, con un tempo di 39 minuti e 42 secondi. La prima donna è stata invece Ilaria Bianchi, del gruppo La Recastello, con 47 minuti e 37 secondi.

Soddisfatti il sindaco di Abbadia Cristina Bartesaghi e l’assessore allo Sport Piero Butti: “Ringraziamo di cuore Giovanna Cavalli, campionessa abbadiese, regista della manifestazione e l’associazione Amici di Abbadia per la parte organizzativa insieme ai volontari della Protezione Civile, Pro Loco e Centro Sport, e al Soccorso degli Alpini che ha garantito la presenza di un’ambulanza. Grazie ai numerosi sponsor e al Circolo ARCI è stato possibile offrire un ristoro al termine della corsa e premi per buona parte dei partecipanti. Non resta che darsi appuntamento al prossimo anno!”.