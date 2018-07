LECCO / MALGRATE – Sono terminate le 4 settimane di corso di Approfondimento tecnico organizzate dell’Accademia Aquilotti Scuola Calcio Milan – Milan Academy presso il Centro del Bione, molti i bimbi presenti oltre 100 le adesioni, di varie età erano iscritti bimbi nati dal 2005 al 2013.

“Le settimane sono state all’insegna del divertimento e dell’insegnamento del calcio grazie alla presenza dello staff Aquilotti e degli istruttori Milan che hanno tenuto le sedute di allenamento – spiega la presidente della società sportiva, Michela Cantoni – I bambini hanno avuto la possibilità di fare nuove amicizie e grazie alla bravura degli istruttori hanno appreso tecniche nuove e migliorato quanto acquisito durante la loro stagione sportiva. Le famiglie sono rimaste molto soddisfatte dell’organizzazione dello stesso, al Direttivo degli Aquilotti fa piacere sapere che i bambini e i loro genitori sono stati bene in questi giorni, ci gratifica per tutta la “fatica” fatta per gestire il camp. Un ringraziamento va a tutto lo staff Aquilotti che in queste 4 settimane si è alternato sul campo, al Centro Sportivo Bione per averci accolto e ringraziamo le famiglie che ci hanno dato fiducia”.

L’Accademia non va ancora in vacanza, sta organizzando al meglio la nuova stagione sportiva 2018/2019, infatti sabato 14 luglio presso il palazzetto di Malgrate dalle ore 9.30 alle ore 11.00 ci sarà un Openday rivolto ai bambini nati negli anni dal 2008 al 2013, sarà l’occasione di parlare con lo staff Accademia e nel caso si potrà fare l’iscrizione.

Chi fosse interessato contatti la segreteria dell’Accademia alla mail: accademiacalcioaquilotti@yahoo.com oppure si presenti sabato 14 al palazzetto