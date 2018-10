LECCO – Segnale positivo per l’AcciaiTubi Picco Lecco anche nella prima trasferta. Le ragazze biancorosse affrontano le avversarie di Varese con determinazione e concentrazione. Coach Milano inizia la partita con il sestetto composto da capitan Ferrario e Civitico al centro, Santini e Lancini di banda, il palleggio Stomeo, l’opposto Martinelli e il libero Garzonio.

Il primo set inizia con un buon equilibrio tra le due squadre, ma dal punteggio di 9 – 7, con un ace di Civitico, l’AcciaiTubi prende il largo ed è subito 19 – 9 (da segnalare due ottimi primi tempi di Ferrario e gli attacchi di Lancini e Santini). Garzonio e Stomeo le solite sicurezze, già viste in casa contro Ostiano. Il set finisce 13 – 25.

Nel secondo parziale le padrone di casa entrano in campo con maggior convinzione e si portano sul punteggio iniziale di 6 – 2 (sull’uno pari un attacco di Martinelli da posto 4 impressiona in modo positivo i tifosi presenti). La compagine di Milano recupera terreno grazie a due ace di Martinelli, alle fast messe a segno da Civitico e al punto di Stomeo con un pallonetto imprendibile per le avversarie. Badini entra al posto di Ferrario e poi la giovane Mainetti sostituisce Santini in battuta. L’AcciaiTubi compie meno errori, dal punteggio di 18 pari si porta in vantaggio e il muro di Stomeo chiude il set 21 – 25.

Nel terzo set il coach conferma Badini al posto di Ferrario, che farà una prova complessiva convincente. Le giocatrici biancorosse impostano meglio il loro gioco e non fanno mai avvicinare le avversarie, grazie a buone prestazioni in battuta e agli attacchi di Santini, Lancini e Civitico. La partita si chiude sul 25 – 16 con il muro di Lancini.

L’AcciaiTubi conquista così altri 3 punti importanti in campionato e dimostra di saper concretizzare un buon gioco, anche se ci sono comunque margini di miglioramento.

Il commento di Alice Santini: “Sono molto contenta di come è andata la partita questa sera: è sempre bello vincere in trasferta e conquistare i 3 punti per il campionato deve essere sempre il nostro obiettivo. Le avversarie hanno cercato di metterci in difficoltà con il loro buon servizio, ma noi siamo riuscite a rispondere bene impostando buoni scambi, anche se nel secondo set siamo calate come rendimento. Noi intanto stiamo imparando a giocare insieme, anche per me che sono nuova ogni scambio è importante per integrarmi sempre meglio; perciò ci sono i presupposti per migliorare e fare sempre meglio già a partire dalla prossima sfida in casa.”

Scuola del Volley Varese vs AcciaiTubi Pallavolo Lecco A.Picco 0 – 3

(13 – 25, 21 – 25, 16 – 25)