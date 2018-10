VALMADRERA – Finestra aperta sul campionato regionale di serie C femminile di basket con le valmadreresi dell’Adinox Starlight che non riescono ancora a vincere al palazzetto comunale di via Leopardi, subendo la seconda sconfitta stagionale, perdendo il match interno contro il quintetto milanese del Quartiere S. Ambrogio per 46-59 con la formazione di coach Colombo rientrata negli spogliatoi, dopo il primo tempo, in vantaggio 31-28.

“Abbiamo affrontato, con alcune nostre defezioni, una delle più forti squadre del nostro girone. La squadra ha giocato molto bene nei primi due quarti chiudendo il primo in vantaggio 13-10 grazie alla Orsanigo autrice di 10 punti. Vantaggio che abbiamo mantenuto, grazie alla spinta della Oddo (8 punti) tenendo sempre la testa avanti”. Secondo tempo: “Loro nel terzo quarto hanno messo la partita sul piano fisico con la Oddo che ne ha pagato le conseguenze subendo una forte botta. Perdendo un po’ la nostra guida, la Starlight si è un po’ smarrita andando sotto di dieci punti: 42-52. Nell’ultima frazione abbiamo anche difeso bene, ma in fase offensiva abbiamo peccato ai tiri, ed ovviamente con l’assenza della Adam, sotto canestro non siamo riusciti a guadagnare palle. Due ottimi primi due quarti- conclude Colombo- e sono contento di questo. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco che mette in difficoltà qualsiasi avversario”.

ADINOX STARLIGHT 46

BK TEAM CANTU’ 59

Parziali: 13-10; 31-28; 43-46; 46-59.

ADINOX STARLIGHT: Orsanigo 12, Airoldi, 3, Capaldo 1, Ratti 3, Greppi 3, Cocchia, Oddo 14,

Davide, Casartelli 4, Ciceri 2, Riva 2, Alessandrello 2