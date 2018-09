LECCO – Un’iniziativa dedicata allo Sport all’inclusione quella che si è svolta venerdì sulle piste del centro sportivo del Bione e che ha visto protagonisti gli studenti.

Una giornata di ‘Special Olympics’, categoria che coinvolge gli atleti diversamente abili, e di scambio con gli alunni dell’istituto Bertacchi e della scuola media di Cremeno e Introbio.

La mattinata ha visto svolgersi gare di atletica unificata con ragazzi normodotati e disabili di tipo cognitivo. I ragazzi della 4 A del Bertacchi, impegnati nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro sul tema dell’approccio alla diversità, hanno svolto compiti di organizzazione, riscaldamento per i ragazzi, giuria, gare di staffetta unificata per l’inclusione.

Nel corso dell’appuntamento al Bione si sono svolte gare di Lancio del Vortex, Salto in Lungo, Velocità, Staffetta 4×100. Presenti il prof Frisco per la rappresentanza degli atleti dello Special Olympics provinciale, la professoressa Ticozzi per la Scuola Media e la professoressa Meroni x il Bertacchi