FIDENZA – Domenica si è disputato a Fidenza (Parma) il 5° trofeo città di Fidenza, memorial “Luigi Pratizzoli”, manifestazione riservata alle rappresentative regionali della categoria Cadetti/e.

Alla Lombardia la classifica finale con 353 punti seguita dalla rappresentativa del Lazio con 328,5 che batte per un soffio i padroni di casa che ne totalizzano 328. Concludono nella top five il Veneto con 319,5 e la Toscana con 303,5, a seguire il Piemonte con 288, Puglia con 264, Friuli Venezia Giulia con 240,5, Liguria con 229,5, Marche con 227,5, Alto Adige con 215, Trentino con 190, Abruzzo con 179, Umbria con 164, Campania con 143, Valle D’Aosta con 85 e Basilicata con 81.

Della formazione bianco verde lombarda hanno fatto parte cinque lecchesi: Sofia Bonanomi del Merate Atl Promoline vince i 2000m impreziosendo la prestazione con il nuovo primato personale di 6’47”02, primato personale anche per Simone Buzzella dell’Us Derviese che con 45,74m si piazza al 6° posto nel lancio del giavellotto. Gli altri risultati dei lecchesi vedono al 7° posto Federica Dozio del Gs Virtus Calco con 11,37m nel getto del peso, all’8° Alessia Ippoliti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 15’58”97 nei 3km di marcia e al 17° la compagna di club Stella Moizzi in gara individualmente sugli 80m corsi in 10”49.