OLGINATE – Terza sconfitta consecutiva per l’Olginatese, battuta sul terreno amico dal Como col risultato di 1-2. I bianconeri dopo tre giornate sono l’unica formazione del girone B di Serie D senza ancora alcun punto all’attivo.

L’avvio di gara vede il Como partire fortissimo, tanto che al 5′ Gentile è bravo ad insaccare di testa in seguito ad un calcio da fermo. Gli ospiti continuano nel proprio incedere e ci vuole il miglior Radaelli, miracoloso in almeno due frangenti, per fare in modo che il divario tra le squadre non aumenti.

Nella ripresa l’undici di Delpiano entra in campo con un altro piglio e dopo solo due minuti Tremolada batte Louren con un tiro all’angolino. Il pareggio però dura poco perchè il Como passa nuovamente su palla inattiva al 60′: questa volta il gol è di Borghese, che stacca altissimo da corner e insacca l’1-2. Il Como resta poi in dieci per l’espulsione dello stesso Borghese, ma all’Olginatese manca la forza per cercare il forcing finale.