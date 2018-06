ALAGNA – “Cosa c’è dietro un record? Un sogno da realizzare”. Ed il sogno per Marco De Gasperi oggi è diventato realtà. Nel suo post pubblicato questa mattina alle 10.43, c’è un crono da far paura: 4h20’33”. E’ questo il nuovo record firmato proprio oggi, giovedì, sul Monte Rosa: partenza da Alagna (1191 m), arrivo alla Capanna Mrgherita (4554 m) e ritorno.

Un tempo incredibile che consacra ancora una volta l’atleta di Bormio (sei volte campione del mondo e una volta europeo di corsa in montagna), nell’olimpo dello sky runner.

Un record che abbassa di ben 4 minuti quello precedente siglato dall’atleta di Valfurva Fabio Meraldi nel 1994, quando sul medesimo tracciato fece registrare il tempo di 4h24’27”.

Un altro record quindi per Marco De Gasperi, classe 1977, che segue quello stabilito nel 2015 sul Monte Bianco: andata e ritorno in 6h43’52”.

De Gasperi, come ha comunicato dalla sua pagina Facebook, è partito da Alagna alle 5.30 raggiungendo la Capanna Margherita in vetta al Monte Rosa per ridiscendere e stoppare le lancette del crono sul tempo di 4h20’33”.

Chapeau!