BELLAGIO – Aperte le iscrizioni alla Bellagio Skyrace con uno special price che durerà 1 mese esatto. Gara che quest’anno, alla sua quinta edizione, torna ad essere valida come prova finale delle Skyrunner Italy Series.

Cosa significa Bellagio Skyrace? Significa vivere e immergersi in un borgo considerato la perla del lago di Como, praticare lo skyrunning sui sentieri e le creste del monte San Primo, promontorio che domina il lago, sulle cui pendici sorgono le caratteristiche frazioni di Bellagio; significa spingersi fino al culmine del Triangolo Lariano, assaggiare la buona cucina locale, visitare i Giardini di Villa Melzi che si stendono lungo la riva lacustre. Correre a Bellagio il 20 e 21 ottobre significa trascorrere un fine settimana di sport e turismo godendo dell’organizzazione griffata Bellagio Skyteam.

Tolto il velo sulla quinta edizione, l’Nsc Bellagio Skyteam annuncia che l’apertura delle iscrizioni durerà fino alle ore 20.00 del 20 luglio ad un prezzo agevolato di 30 euro per la skyrace e 20 euro per la half skyrace. Poi ci sarà uno scatto di 5 euro per entrambe le gare e tale tariffa resterà in vigore fino all’ultima settimana prima della gara. Sul sito ufficiale www.bellagioskyteam.it si accede alla sezione “iscrizioni” dove si trovano le iscrizioni dettagliate per iscriversi comodamente online.

Confermata la Vertical NscK1 del sabato pomeriggio e la miniskyrace da 3 chilometri all’interno del parco di Villa Melzi, confezionando così un weekend per tutti i gusti e pensato anche per le famiglie con i piccoli atleti in “gara” alla minisky.

“La partenza nella centralissima piazza Mazzini di oltre 600 skyrunner lo scorso anno, il video e le foto che riassumono la corsa Bellagina, lasciano ricordi indelebili in quanti hanno già partecipato”, commentano dalla regia dell’Nsc Bellagio Skyteam. Non resta che prenotare un pettorale regalandosi una meravigliosa giornata (o una due giorni) di sport che mixa il grande agonismo di chi si gioca la top ten e il grande divertimento (che allevia la fatica) di tutti coloro che taglieranno il traguardo sul lungolago Europa.

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.bellagioskyteam.it.

Le iscrizioni si effettuano al seguente link: bellagioskyteam.it/iscrizioni-2