PORTO SANT’ELPIDIO – Con l’As Minerva Roma in cabina di regia, sabato e domenica si sono disputate a Porto Sant’Elpidio, provincia di Fermo, le gare valide per il campionato italiano di aquathlon e quelle di Coppa Italia di triathlon.

Superlativa la lecchese Carlotta Bonacina, Raschiani Tri Pavese, che nella rassegna tricolore sale sul terzo gradino del podio: “Sono stata un po’ sotto le mie aspettative nel nuoto, ma nella successiva frazione a piedi sono riuscita a recuperare posizioni sino a salire sul gradino più basso del podio”.

La gara è stata vinta della compagna di club Bianca Seregni che si aggiudica così il titolo italiano in 21’25”, seguita da Costanza Arpinelli, atleta della società organizzatrice, che conquista l’argento con 22’08”, per Carlotta comunque un podio che dà soddisfazione in 22’35”.

La seconda giornata vede le atlete impegnate oltre che nelle frazioni di nuoto e podistiche anche in quel in bici: “Sono uscita dall’acqua elle prime cinque posizioni, al termine della frazione ciclistica ero in settima posizione, nell’ultima frazione a piedi sono riuscita a recuperare molte posizioni e alla fine sono arrivata seconda”.

La vittoria va a Costanza Arpinelli che totalizza 1h03’56”, mentre Carlotta chiude in 1h04’49”, podio completato da Chiara Cocchi dell’Amici del nuoto VVF in 1h04’52”.