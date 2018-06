LECCO – Dal prossimo 11 giugno fino al 6 luglio prenderanno il via, già con un buon numero di iscrizioni, presso il Centro sportivo del Bione i “Corsi di Approfondimento Tecnico Calcisitici”, organizzati dall’Accademia Calcio Aquilotti / Milan Academy per i bambini nati dal 2006 al 2013.



Dallo scorso anno l’Accademia è stata riconosciuta dall’ Ac Milan Scuola calcio ufficiale Milan, unica a Lecco e nel territorio.

“Per noi è stato un onore e un forte stimolo poter svolgere un percorso con una società professionistica di questo blasone – spiega il presidente Michela Cantoni – Molte le iniziative vissute in questa stagione, che ormai volge al termine”.

L’Accademia ha organizzato amichevoli con i pari età del Milan per tutte le annate presso il centro Vismara, quartier generale del Settore Giovanile del Milan. “Abbiamo avuto la possibilità non solo di assistere a numerose partite allo Stadio di San Siro ma anche portare i nostri bimbi tra il primo e secondo tempo di queste partite, scendendo in campo con dei giochi dimostrativi; altri ancora hanno avuto la possibilità di salutare i giocatori mentre entravano in campo ed altri hanno portato gli striscioni pubblicitari durante la lettura della formazione del AC Milan” prosegue Cantoni.

“Tutti questi sono dei ricordi indelebili nella mente di un bambino che sia o meno appassionato di calcio. Sono ricordi che rimarranno per sempre e tutto questo grazie all’esperienza con Accademia Aquilotti”. A breve le squadre 2008 e 2009, per completare l’intero anno rossonero, parteciperanno alla Milan Cup nazionale, dal 15 al 17 giugno sempre al C.S. Vismara.

“Ci saranno 96 scuole calcio Milan provenienti da tutta Italia, oltre 1700 bambini nati dal 2005 al 2010. Questo momento sarà la festa finale della stagione sportiva – spiegano Marco Conca, direttore generale e Mauro Lucchini, responsabile tecnico – possibilità unica per un bambino quella di vivere un’esperienza così importante”.

​Il gruppo sta pianificando la prossima stagione sportiva 2018/2019, che vedrà come tesserati per gli Aquilotti i bambini nati dal 2006 al 2013 e invita tutti a prendere le informazioni necessarie visitando la pagina Facebook o contattare l’Accademia ai seguenti numeri: 333/3510489 oppure 340/4995144.

Ci sono ancora posti per i corsi estivi 2018 . “Per la prossima stagione sportiva 2018-19 -continua il presidente Michela Cantoni- saranno confermati anche i consueti momenti/incontri educativi e medici organizzati sia per i ragazzi ma anche per le loro famiglie. Progettazione a cui l’Accademia è da sempre tanto affezionata”.