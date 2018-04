LECCO – Beatrice Colli dei Ragni di Lecco non ha tradito le aspettative del Direttore Sportivo Franco Gianelli che l’ha voluta nel team italiano in occasione della Coppa Europa Giovanile EYC per le specialità di arrampicata sportiva Lead e Speed che si è tenuta il 7 e 8 aprile a Voiron in Francia.

Alla sua prima gara internazionale (Coppa Europa Speed), Beatrice si è piazzata 4^, segnando anche nei quarti di finale un incredibile 9″84 (secondo tempo di tutta la categoria Youth B, ovvero Under 16).

Già in finale Boulder e Speed nella categoria U14 ai campionati italiani giovanili del 2017, Beatrice ha stupito tutti nella prima gara di coppa Italia Speed assoluta (quarta), e nelle gare di coppa Italia Boulder e Lead, raggiungendo due semifinali pur essendo la più giovane fra tutte le partecipanti.

Tanti gli obiettivi nazionali e internazionali di Beatrice e di tutti gli atleti della ASD Ragni, che oltre ai due alfieri Stefano Carnati e Simone Tentori, ora atleti senior, presentano tanti ragazzi e ragazze di grandi speranze e tantissima determinazione.