LECCO – Finale col botto per la squadra della ASD Palestra Ragni di Lecco.

Nel Campionato regionale assoluto di Corda ( Lead), Giulia Rosa (in squadra da Settembre) e Beatrice Colli hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto, al termine di due grandi prove di qualifica e una combattuta finale.

Per “Bea” si tratta della prima grande prestazione in Lead dopo la fantastica stagione in Speed (seconda in Coppa Europa, 2° ai Campionati Italiani, 8° ai mondiali di Mosca) e Boulder (anche qui Nazionale Giovanile), a testimonianza del complesso piano di allenamenti che la vorrebbe vincente in tutte e tre le specialità. Giulia, nella squadra da Settembre, è al primo podio importante della sua carriera, è molto forte anche in Boulder e come Bea è classe 2004, l’annata italiana più ricca di talenti a livello giovanile.

Ottimo anche Tommaso Mattarelli, quinto nel campionato regionale Speed assoluto, purtroppo non disputato nella categoria femminile.

Il 2018 è stato un anno molto ricco di soddisfazioni per la squadra dei Ragni e in generale il movimento italiano vede una crescita enorme in termini di piccoli agonisti. L’ambizione di tutti è la qualifica ai Campionati giovanili di Arco, il sogno di alcuni la convocazione in Nazionale e piccole grandi battaglie internazionali nelle tre specialità, o sfide con i Senior in Coppa Italia o Campionati Italiani. A metà Gennaio nella prima gara di qualifica per i Campionati Italiani tutti gli U16-18-20 della squadra si sono comportati molto bene nella specialità Boulder. Certamente le prove delle “punte” della squadra sono di grande motivazione per tutti gli atleti essendoci grande armonia e amicizia fra tutti.