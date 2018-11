LECCO – Oltre mille iscritti per la PolimiRun Winter.

In tanti domani, domenica 11 novembre, si sfideranno a Lecco nella prima edizione della gara di 10 chilometri (competitiva e e non competitiva), che si svolgerà lungo un percorso misto, stradale e sterrato, lungo i sentieri e attraverso la città.

Partenza e arrivo dal Politecnico di Lecco, dislivello positivo di poco più di 400 metri, si sale verso Germanedo, quindi si arriva al Santuario della Rovinata fino al Ponte della Tenaglia, quindi la discesa per fare ritorno in città.

Oltre mille i partecipanti che alle ore 10 partiranno da via Ghislanzoni: 700 gli studenti al via, in aggiunta ex alunni e dipendenti del Politecnico, ma anche amici e semplici sportivi.

Presente, non da concorrente, anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio insieme al prorettore del Polo di Lecco, Manuela Grecchi; al delegato del rettore per le attività sportive, Francesco Calvetti; al delegato del rettore per gli Alumni, Enrico Zio; al presidente UniverLecco, Vico Valassi e al sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi, Antonio Rossi.

La manifestazione contribuisce alla raccolta fondi per le borse di studio del Politecnico, oltre a rappresentare un momento di aggregazione, sport e promozione del territorio.