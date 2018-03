SANTA CATERINA – Una giornata speciale quella di Nicolò Molteni che nella prima giornata dei Campionati Assoluti Italiani dopo aver colto un grandissimo 2° posto tra i Giovani in Discesa Libera, va a prendersi nella Combinata un’altra medaglia, questa volta di bronzo.

Suo infatti il 3° posto nella classifica Giovani conquistato nella “Combi” fermando le lancette del cronometro sul tempo di 2’11”12. Un altro grande risultato che conferma la strepitosa forma dell’atleta in forza allo Sci Club Lecco. Per Molteni è sua l’11^ posizione.

Buona anche la performance di Davide Cazzaniga che con il tempo di 2’10”83 chiude in 10^ posizione. Molto bene anche Davide Baruffaldi 21° e Pietro Gorla 39° . Giornata no per Riccardo Bianco e Aiace Smaldore fuori nella seconda manche.

A vincere il titolo di campione italiano è stato Christoph Innerhofer con il tempo di 2’08”46, al secondo posto Pietro Canzio (2’09”08) e sul terzo gradino del podio Matteo de Vettori (2’09”21).

Nella gara femminile vince ancora Johanna Schnarf (2’11”95) nuova campionessa italiana, mentre per Sara Ferrari arriva un buon 19° posto con il tempo di 2’19”86.