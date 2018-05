BERGAMO- Anche per il settore rosa dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni conferma il punteggio di ammissione alla finale Bronzo per il 2018, sono stati 13950 i punti ottenuti nelle 18 gare conteggiate nella prima fase dei campionati di società che si sono disputati a Bergamo sabato e domenica scorsi.

Ora tra due settimane ci saranno a Cinisello Balsamo le gare della seconda fase e le giallo blu potranno aumentare il punteggio e dopo non resta che aspettare le graduatorie nazionali per capire se ci sarà la possibilità di essere ripescate in una finale maggiore.

A Bergamo tanti bei piazzamenti a ridosso delle prime posizioni ma solo la staffetta 4x100m è riuscita a salire sul podio col 3° posto, ma il 47”20 (974 punti) con cui Amand Apie Morelle, Clarissa Boleso, Alessia Gatti e Veronica Besana tutte e quattro della categoria Allieve oltre ad essere il nuovo primato provinciale di categoria, è il miglior crono nazionale stagionale e sfiora il primato italiano di società che resiste per soli 27 centesimi. Podio solamente sfiorato col 4° posto per Silvia Crippa nel getto del peso 12,92 (826 punti) e Ilaria Dal Magro sui 1500m dove frantuma il pb con 4’38”71 (856 punti).

Completano lo score della prima fase:

100m: Alessia Gatti 12”59 (809 punti). 200m: Amand Apie Morelle Colo 26”78 (37).400: Clarissa Boleso 57”48 (857 punti).

800: Camilla Ratto Valsecchi 2’30”60 (656 punti).

5000: Carlotta Bonacina 19’20”2 (691 punti). 3000sp: Francesca Colombo 11’43”06 (742 punti).

Marcia 5km: Leda Ronchetti 28’27”15 (691 punti).

100hs: Marta Ferrario 15”09 (834 pungi).

Alto: Veronica Besana 1,63m (790 punti).

Lungo: Sara Elena Bianchi Bazzi 5,41m (774 punti).

Triplo: Asia lambrughi 11.50m (689 punti).

Asta: Giulia De Ciuceis 3,15m (722 punti).

Martello: Clelia Corti 44,77m (775 punti).

Disco: Silvia Crippa 32,25m (613 punti).

4x400m: Federica Lega, Marta Ferrario, Bianca Pizzi, Sara Elena Bianchi Bazzi 3’54”67 (909 punti).