CERNUSCO LOMBARDONE – Due giornate di gara, sabato e domenica scorsi, per l’assegnazione del titolo di campione provinciale categorie Ragazze/i e Cadette/i, la prima con una sola gara nell’arco delle due giornate, mentre i più grandi hanno potuto partecipare a due gare con due titoli in palio.

Nelle Ragazze vittoria di Vanessa Triboli della Pol Mandello sui 60m corsi in 8”62, Giulia Trisoglio vince i 60hs in 9”50 per Merate Atl Promoline, Chiara Pozzi dell’Atl Cassago trionfa nel salto in lungo con 4,18m. Margherita Sassi vince il peso con 9,43m per Merate Atl Promoline, ultimo titolo femminile di categoria va a Marta Guerci della Pol Bellano Galperti Group che vince il vortex con 46,52m.

Tre titoli anche al maschile: Matteo Scaccabarozzi fa suo quello dei 60m in 8”22 per la Up Missaglia, Tommaso Perego vince i 60hs in 9”58 per Merate Atl Promoline e Alessandro Panizza trionfa nell’alto con 1,43m per la Pol Mandello.

Tre i titoli conquistati dalle Cadette: Ilaria Menatti dell’Us Derviese vince i 2000m con 6’55”02, Federica Dozio vince con 10,94m il peso per la Virtus Calco e a Valentina Gilardoni della Pol Mandello il titolo l giavellotto con 5,45m. Al maschile si pare subito con la vittoria di Marco Nogara sugli 80m in 9”78 per la Pol Bellano Galperti Group, vittoria sui 300m per Hamza El Ouardi della Merate Atl Promoline con 38”68, a Mattia Adamoli dell’Us Derviese i 2000m in 6’09”28, Davide Colombo vince per l’Atl Cassago l’alto con 1,59m e bissa nel lungo con 5,79m. A Lorenzo Orlandi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni il salto triplo con 11,40m, Francesco Cavenaghi vince il martello con 18,25m per Merate Atl Promoline, Simone Buzzella vince il titolo del giavellotto con 43,43m per l’Us Derviese.