CERNUSCO LOMBARDONE – Con la Polisportiva Libertas in regia, si sono disputate al Centro Sportivo Comunale di Cernusco Lombardone le gare riservate alle prove multiple con le categorie Esordienti e Ragazzi m/f in gara con i più grandi, a lottare anche per la conquista della maglietta di campione provinciale.

Sono stati ben 124 gli atleti delle due categorie che hanno partecipato alle gare che prevedevano 50m, salto in lungo e 600m per gli Esordienti, per i Ragazzi le gare in programma sono state 60hs, salto in alto, vortex e 600m.

Al termine si sono laureati campioni provinciali Alessandro Panizza (Pol Mandello) con 2435 punti, seguito al secondo posto da Giovanni Alghieri (Atl 87 Oggiono) 2177 punti e da Matteo Scaccabarozzi (Up Missaglia) con 2156. Al femminile vittoria e titolo per Marta Guerci (Pol Bellano) che con 2766 punti precede la coppia della Pol Mandello composta da Marta Ciappesoni 2^ con 2618 e Virginia Corneo 3^ con 2529.

Spazio anche ai più piccoli della categoria Esordienti che hanno gareggiato però senza titoli in palio. Il miglior punteggio al femminile lo ottiene Giorgia Riva (Atl 87 Oggiono) con 1784 punti seguita da Teresa Buzzella (Santi Nuova Olonio) a 1679 e da Francesca Dalessandro (Atl Gisa) con 1515, al maschile sono 1309 i punti ottenuti da Samuele Mattia Agusti (Atl Rovellasca) che precede Alessandro Epifano (Pol Libertas Cernuschese) 2° con 1179 e Alessio Vago (Atl Rovellasca) 3° con 1104.

Sabato prossimo a Rovellasca il comitato provinciale Fidal sarà di nuovo sui campi gara con la 6^ prova del trofeo Gioventù lariana, Ragazzi e Cadetti le categorie in gara, 60m, salto in lungo e 1000m per le Ragazze, 60m, peso e 1000m per i Ragazzi, 80hs, 1000m, lungo, alto, peso e giavellotto per le Cadette, 100hs, 1000m, triplo, disco , alto e giavellotto per i Cadetti. Iscrizioni solo on line sul sito nazionale entro giovedì, inizio gare alle ore 15.30.