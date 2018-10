FOLIGNO – Hanno tagliato il traguardo in 1199, 926 uomini e 273 donne, al campionato italiano di mezza maratona che ieri mattina, domenica, si è corso sulle strade di Foligno. 21097m da percorrere nel minor tempo possibile e al termine grande soddisfazione per il lecchese di Brivio, Ahmed El Mazoury, in gara con i colori dell’Atl Casone Noceto capace di conquistare il titolo italiano il suo primo sulla distanza dopo quelli ottenuti nelle categorie giovanili in pista e campestre e di quelli assoluti sia in pista che in strada sui 10000 m.

Per Ahmed 7° al traguardo il cronometro si ferma dopo 1h04’03” a meno di 2’ dal vincitore della gara, il keniota compagno di club Onesphore Nzikwinkunda che taglia vittorioso il traguardo in 1h02’15” precedendo i connazionali Paul Tiongik 1h02’46” per l’Atl Parco Apuane e Maina Joel Mwangi 1h03’17” per la Dinamo Sport, alle spalle del lecchese il podio azzurro vede lo specialista della corsa in montagna, Cesare Maestri dell’Atl Valli Bergamasche Leffe mettersi al collo l’argento con 1h05’24” e a completare il podio il terzo posto di Alessandro Giacobazzi del cs Aeronautica Militare in 1h05’28”.

Ancora un lecchese sul podio grazie al 3° posto tra le Promesse di Mustafà Belghiti, derviese che veste i colori della Cs San Rocchino, 25° assoluto al traguardo in 1h08’32”, titolo vinto da Njie Nfamara dell’Atl Casone Noceto in 1h07’26” su Francesco Agostini del Brixia Atletica 2014 SsdSrl in 1h07’34”.

Entusiaste le parole di Ahmed rilasciate dopo l’arrivo : “Sono soddisfatto per il titolo, speravo di portarlo a casa , e ci sono riuscito. Adesso preparerò i cross di selezione per gli Europei, poi mi piacerebbe esprimermi bene sui 10.000 metri, oltre che sulla mezza. Invece per riprovare la maratona aspetto ancora un po’, fino a che non mi sentirò pronto”.