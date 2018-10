MAGGIANICO – Con la Polisportiva 2001 a fare gli onori di casa, ieri sera venerdì all’oratorio di Maggianico si sono disputate le premiazioni finali del IV° trofeo Csi Lecco di atletica leggera e del II° trofeo Sport Specialist per la Gran Combinata.

Sono stati proclamati nel corso della serata i nuovi campioni provinciali 2018, sia individuali che di società, per la pista a secondo del regolamento e della categoria si passava da un minimo di tre gare a un massimo di cinque con la somma dei punti ottenuti a decretare il miglior atleta della stagione, la società che nella somma dei punti ottenuti in ogni singola giornata di gare (quattro) ha totalizzato il miglior punteggio è stata proclamata campione provinciale e premiata col trofeo.

La serata è stata condotta da Angelo Beretta responsabile Csi per l’atletica, sono intervenuti il presidente provinciale Ennio Airoldi e il responsabile dei giudici Luigi Brambilla, un ringraziamento a Rosy Colombo segretaria tutto fare con l’onere delle classifiche ad ogni manifestazione.

Di seguito il lungo elenco con i campioni provinciali partendo dalla categoria Esordienti: Elisa Dozio (Gs Virtus Calco), Nikola Maticic (Pol Valvarrone). Ragazze/i: Marta Guerci (Pol Bellano), Massimo Calloni (Pol Bernate). Cadette/i: Carla Vittoria Bolognini (Gs Virtus Calco), Dario Pensa (Pol Bellano). Allieve/I: Vittoria Piva (Pol Bellano), Giacomo Maggioni (Gs Virtus Calco). Juniores: Floriana Butti (Team Pasturo), Pietro Piva (Pol Bellano). Seniores: Eliana Rini (Atl Erba), Davide Bonacina (Pol Bellano). Amatori A: Rossana Gilardi (Team Pasturo), Mirko Carozzi (Pol Oratorio 2B). Amatori B: Angela Mastalli (Pol Bellano), Marco Bombonato (Pol Bernate). Veterane: Nadia Bolis (Pol 2001), Giuseppe Piva (Pol Bellano). Società: Gs Virtus Calco (114 punti), Pol Bellano (101), Team Pasturo (93), Pol Bernate (88), Asd Cs Cortenova (86), Atl Erba (78), Us Derviese (56), Pol Oratorio 2B (54), Pol 2001 (48), Pol Valvarrone (34), Gs Rogeno (33), Gso San Giorgio (25), Asd Stella Alpina (19), Pol Castello Brianza (17). NC: Pol Pagnona, Pol Libertas Cernuschese, Gso Villa San Carlo, Pol Csi Lecco.

Nella Gran Combinata, classifica ricavata dalla somma dei cinque migliori punteggi su sei a disposizione e che comprendeva due gare di corsa campestre, due su strada e due su pista, si è premiato l’atleta e la società che nell’arco di tutta la stagione si è dimostrato più completo, un ricordo a tutti i partecipanti che sono riusciti ad entrare in classifica raggiungendo i requisiti. Di seguito l’elenco dei campioni provinciali: Esordienti: Ylenia Bertoldini (Cs Cortenova), Michael Orlandi (Team Pasturo). Ragazze/i: Alessia Acquistapace (Cortenova), Massimo Mazza (Gs Virtus Calco). Cadette/i: Clara Agostoni (Team Pasturo), Lorenzo Pepe (Cs Cortenova). Allieve/i: Elisa Paroli (Cs Cortenova), Giovanni Di Dio (Gs VIrtus Calco). Juniores: Floriana Butti (Team Pasturo), Giovanni Dedivittis (Team Pasturo). Seniores: Alessia Bergamini (Cs Cortenova), Manuel Tagliaferri (Pol Pagnona). Amatori A: Rossana Gilardi (Team Pasturo), Paolo Turati (Gs Rogeno). Amatori B: Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), Stefano Rigamonti (Gs Rogeno), Veterane: Nadia Bolis (Pol 2001), Graziano Ticozzelli (Pol Pagnona). Società: Cs Cortenova (171 punti), Team Pasturo (154), Gs Virtus Calco (151), Pol Bernate (116), Us Derviese (110), Pol Bellano (100), Pol Pagnona (77), Pol Oratorio 2B (65), Gs Rogeno (62), Pol 2001 (62), Asd Stella Alpina (45), Pol Castello Brianza (34), Pol Valvarrone (32), Gso San Giorgio (16), Pol Csi Lecco (15), NC: As Premana, Gso Villa San Carlo, Atl Erba, Krono Lario Team, Pol Libertas Cernuschese, Oltretutto 97 Lecco.

Nel corso della serata è stato attribuiti a cura del gruppo giudici, il premio 3D in ricordo di due loro colleghi prematuramente scomparsi (Daniela Spada e Bortolino Vitali), premio che su segnalazione delle società va a premiare coloro che si sono distinti negli anni per (Dedizione, Determinazione, Divertimento) e con grande sorpresa è salito sul palco Nicola Pasetti della Pol Pagnona che ha ricevuto tra gli applausi dei numerosi presenti, l’ambito premio.