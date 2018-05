VEZZA D’OGLIO– Con l’ottima organizzazione dell’Atl Vallecamonica, si sono disputati iri a Vezza D’Oglio i campionati italiani individuali e di società per le categorie Cadetti/e, Allievi/e con gare di contorno per le categorie Ragazze/i e Esordienti maschili e femminili.

Superlativa la prova di Elisa Pastorelli, la rappresentante dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni allenata da Maria Righetti si prende il lusso di salire sul secondo gradino del podio nella categoria Allieve, 18’39” il suo tempo conclusivo dopo due giri per un totale di poco inferiore ai 3,5km, davanti a lei solo Katja Pattis del Suedtirol Team Club che vince il titolo tricolore in 18’25”, nettamente staccate tutte le altre a partire da Veronika Hoelz del Sport Club Merano sul gradino più basso del podio con 19’19” ma che si consola col titolo italiano di società grazie al 4° posto della compagna di club Emma Elisabeth Garber già azzurrina nella passata stagione ai mondiali di categoria nella corsa in montagna e al 9° posto di Sara Frick.

Questa è la sola medaglia conquistata dai lecchesi nel corso dei campionati, ma non sono mancate le belle prestazioni che partendo dagli Esordienti vedono il successo di Oscar Luigi Pomoni del Premana al maschile e il 2° posto di Denise Mascheri del Cortenova al femminile.

Passando alla categoria Ragazze, nutrita la presenza lecchese e buone le prestazioni, Letizia Gianola del Premana sale sul secondo gradino del podio, Aurora Combi del Cortenova chiude al 4° posto, Martina Gianola al 6° per Premana, al 13° Cristina Mascheri per Cortenova, nei 20 anche Irene Gianola del Premana che conclude 20^, al maschile 7° posto per Giulio Mascheri del Cortenova.

Le gare che assegnavano il titolo tricolore hanno visto prima le Cadette in gara su due giri piccoli pari a 2,750m, Luna Giovannetti vince la prima maglia di giornata con 13’47” per l’Atl Trento, miglior lecchese al traguardo Noemi Gianola col 27° posto per Premana in 16’50“. Si Allunga la distanza e i Cadetti devono fare due giri grandi come le Allieve, Mattia Zen dell’Atl Malnate indossa la maglietta tricolore dopo aver tagliato il traguardo in 16’04” lasciandosi alle spalle l’altro lombardo Matteo Bardea dell’As lanzada ottimo argento in 16’17”, i lecchesi in gara vedono il 13° posto di Giovanni Artusi del Cortenova in 17’44” col compagno di club Lorenzo Pepe 27° in 18’42”.

Tra gli Allievi, cavalcata solitaria per il campione mondiale in carica di specialità, Alain Cavagna dopo solo 4 giorni dall’ottimo 8’33” ottenuto in pista sui 3000m tempo che gli vale il lascia passare per gli europei Allievi in pista, torna alla disciplina che l’ha visto l’anno scorso a Galliano del Capo vestire la maglia iridata lo fa vincendo sui 4,6km riservati agli Allievi, 20’58” il suo tempo con l’altro lombardo già azzurrino di corsa in montana nella scorsa edizione dei mondiali di categoria, Alessandro Rossi dell’As Lanzada a chiudere dopo 1’35”, un distacco abissale che fa capire quanto sia il valore del vincitore.