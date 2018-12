LECCO – Il Comitato provinciale Fidal Como/Lecco ha premiato le società e gli atleti che si sono distinti nel corso del 2018.

A Lecco, in una sala Ticozzi gremita, sono sfilati sul palco i vincitori delle classifiche speciali e dei vari trofei messi in palio. Presenti anche numerose autorità, partendo da Gian Paolo Riva presidente Fidal provinciale che ha fatto gli onori di casa, Gianni Mauri presidente regionale, Cinzia Bettega consigliere comunale, Roberto Nigriello assessore comunale allo sport, i delegati Coni Sandro Bonacina per Lecco e Katia Arrighi per Como.

Si parte col lungo elenco dei premiati e il premio alla carriera viene assegnato a Tullio Quarenghi dirigente del Gs Bernatese e a Andrea Castiglia giudice di gara di lunga data con ben 45 anni di servizio. Il Trofeo Lanfritto – Maggioni biennale consecutivo va a Premana che però dovrà aggiudicarselo anche nel 2019 per vincerlo definitivamente; il trofeo Gioventù Lariana viene vinto dall’Atl Lecco Colombo Costruzioni, così come la Targa Allievi. La Targa Romano Antonelli finisce nella bacheca della Sev Valmadrera. La Combinata a punti “Panzeri veste lo sport” tra gli Esordienti va all’Atl Rovellasca, tra i Ragazzi/e alla Merate Atl Promoline, tra le Cadette/i all’Atl Lecco Colombo Costruzioni che la vince anche tra le Allieve/i e Assolute/i.

Individualmente il Gran Premio “6 Specialità” nella categoria Ragazze/i va a Giulia Trisolglio (Merate Atl Promoline) e a Alessandro Panizza (Pol Mandello). Il Gran premio “3 Specialità” Cadette/i vanno a Giulia Dell’Oro (Atl Lecco Colombo Costruzioni) e a Edoardo Storti (Ag Comense). Per il gruppo mezzofondo e marcia Cadette/i doppia vittoria per l’Atl Mariano Comense con Camilla Galimberti e Luca Alzani, per il gruppo salti vittoria per Arianna Brivio (Up Missaglia) e Dario Pensa (Pol Bellano Galperti Group), per il gruppo lanci Federica Dozio (Virtus Calco) e Lorenzo Cairoli (Atl Rovellasca).

Passando alla categoria Allieve/i quasi en plein dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che vince con Veronica Besana e Abenezer Mandelli il gruppo velocità/ostacoli, con Elisa Pastorelli e Marco Aondio il gruppo mezzofondo, ancora con Veronica Besana il gruppo lanci con Gioele Gatti (Us Albatese) al maschile e con Chiara Andrea Pozzi il gruppo lanci con Tommaso Mojoli (Us Albatese) al maschile.

Premi per le miglior prestazioni individuali a Anna Bassini (Pol Colverde), Sofia Bonanomi (Merate Atl Promoline), Federica Dozio (Gs Virtus Calco), Giorgia Elli (Atl Rovellasca), Camilla Galimberti (Atl mariano Comense), Elisabetta Ippoliti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Laura Renna (Pol Mandello), Simone Buzzella (Us Derviese) e Edoardo Sorti (Ag Comense) nella categoria Cadette/i. Passando alle Allieve/i e Assolute, premi per Veronica Besana, Clarissa Boleso, Mattia Montini, Andrea Aldeghi, Matteo Masetti, Giacomo Proserpio, Julian Scutareanu, Simoen Cairoli, Mattia Padovani e Mattia Sottocornola tutti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, per il Gs Bernatese premi a Silvia Meletto, Mattia Casarico e Davide Marelli, premiati anche Federico Maione per la Cantù Atl e Ali Chituru dell’Albatese.

Il memorial “Gian Fausto Balatti” va, nelle Ragazze/i, a Giulia Trisoglio (Merate Atl Promoline) e a Stefano Nebuloni (Atl Rovellasca), tra le Cadette/i premi a Valentina Gilardoni (Pol Mandello) e a Davide Colombo (Atl Cassago), tra le Allieve/i premi a Veronica Besana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) e a Gioele Gatti (Us Albatese). A cura dell’Atl Mariano Comense il premio Riccardo Sitta am per il miglior Cadetto sui 300hs che è stato vinto da Edoardo Sorti con 39”52.

Premiati i campioni provinciali di prove multiple con Veronica Besana (Allieve) per Atl Lecco Colombo Costruzioni e Gioele Gatti (Allievi) per l’Us Albatese, Alessia Sala (Juniores), Eleonora Villa (Seniores), Andrea Monti (Juniores) tutti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.