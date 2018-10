RIETI – La rappresentativa Lombarda non si lascia sfuggire il titolo di campione d’Italia 2018 al campionato italiano individuale e per regioni riservato alla categoria Cadetti/e che si è disputato a Rieti.

La classifica per regioni, somma dei punteggi ottenuti dagli atleti inseriti nella rappresentativa, ha visto i Cadetti primeggiare con 311 punti davanti al Lazio fermo a 288 e al Veneto con 287. Le Cadette invece vedono l’affermazione del Veneto con 304 punti davanti alle biancoverdi lombarde seconde con 282,5 punti e al Lazio con 272, ma quel che conta per la conquista del titolo sono la somma dei due parziali: somma che premia i nostri colori che con 593,5 punti e che consente alla Lombardia di guardare tutti dall’alto in basso, anche se il Veneto con i suoi 591 punti ha lottato sino alla fine, al terzo posto la rappresentativa della capitale con 560 punti.

Individualmente, nella rappresentativa regionale c’erano quattro lecchesi, mentre altrettanti hanno gareggiato a titolo individuale avendo i requisiti di partecipazione. Ottimo il secondo posto conquistato da Sofia Bonanomi (Merate Atl Promoline) che sui 1000m corre in 3’01”7 vicinissima al primato personale. Simone Buzzella (Us Derviese) in continua crescita aggiunge ancora altri 2 metri e mezzo al suo fresco primato e con 53,47m si classifica al 6° posto nel lancio del giavellotto. Federica Dozio (Gs Virtus Calco) nel getto del peso con 10,49m ottiene il 10° posto, mentre Alessia Ippoliti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nella 3km di marcia va al nuovo primato personale aggiornato a 15’17”24.

Individualmente bella prova di Laura Renna (Pol Mandello) che sfiora il podio sui 2000m correndoli in 6’33”76, nuovo primato personale che gli vale il 4° posto. Nella stessa gara Ilaria Menatti (Us Derviese) con 7’18”9 chiude al 23° posto, Nella 5km di marcia Amos Vittori (Atl Lecco Colombo Costruzioni) chiude in 15^ posizione con 25’33”35. Ultima atleta lecchese in gara è stata Valentina Gilardoni (Pol. Mandlelo) che ha preso parte alle prove multiple: primato personale sugli 80hs con 13”01, nel salto in alto passa l’asticella a 1,50m, nel lancio del giavellotto ottiene 27,75m, mentre nel salto in lungo atterra a 4,37; ultima fatica i 600m corsi in 1’49”57 per un totale di 3501 punti che valgono il 9° posto finale.