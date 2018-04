LECCO – Gran fermento a Lecco per i recenti risultati di due dei rappresentanti migliori che attualmente vestono i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Inizia Veronica Besana ai primi di aprile dove a Romano di Lombardia scende sotto la barriera dei 14” sui 100m ostacoli: 13”93 il suo tempo che la porta al vertice della graduatoria stagionale ma gli vale anche come pass per i campionati europei Allievi del 5/8 luglio a Gyor (Hungheria). Ma Veronica non si accontenta di certo e già nella seconda uscita, quella dedicata alle prove multiple che si è disputata a Mantova dopo sole due settimane, ottiene ancora un ottimo 13“95 ma quel che più conta sono i 5170 punti che valgono a loro volta il pass per la rassegna continentale e …la stagione è appena iniziata.

Non da meno è Mattia Montini che dopo il 14”11 ottenuto a Mantova in occasione dei campionati regionali di prove multiple, la scorsa settimana a Modena ha ottenuto con 13”97 il suo secondo miglior crono di sempre, tempo questo che gli vale il pass per i campionati mondiali Juniores di Tampere (Finlandia) dal 10 al 15 luglio.

Sentito telefonicamente Mattia non nasconde il suo entusiasmo e svela i prossimi obiettivi a breve a e a lunga scadenza: “Far bene agli italiani dal 1-3 giugno ad Agropoli Mentre a Tampere cercare di fare il mio meglio possibile per fare bella figura internazionalmente e cercare quindi, se ne avrò l’opportunità, di diventare professionista per fare dell’atletica il mio lavoro oltre che continuare con gli studi”.