CERNUSCO LOMBARDONE- La Polisportiva Libertas Cernuschese, lo scorso mercoledì sera ha voluto ricordare e onorare la memoria del suo atleta Angelo Re prematuramente scomparso per un male incurabile nell’estate 2016. L’ha fatto organizzando una manifestazione di atletica con sole gare di mezzofondo, specialità questa tanto cara ad Angelo che l’aveva praticata prima nelle file dell’As Merate e successivamente nella Polisportiva Libertas Cernuschese.

A Cernusco nella seconda edizione del meeting, “un caldo asfissiante non ha certo favorito le prestazioni cronometriche, gli 800m ed i 1500m si sono corsi sotto una cappa di calura insopportabile, solo quando il sole è calato e si sono disputati i 5000m le temperature sono state più gradevoli anche se il termometro sfiorava i 30°” spiegano gli organizzatori.

Le prime a scendere in pista sono state le partecipanti agli 800m, gara di testa per la rientrante Elisa Cherubini dell’Atl Brescia 1950 Ispa Group che vince dopo una cavalcata solitaria in 2’15”0, alle sue spalle prova a tenere il ritmo Laura Pellicoro della Bracco Atletica che conclude in 2’17”34, a completare il podio Chantal Scotti della Pro Sesto Atl in 2’19”36, concludono ai piedi del podio le due lecchesi Irene Arlati 2’24”72 per la Merate Atletica Promoline e Nicole Acerboni con 2’26”20 per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Tre serie per gli 800m maschili, miglior crono 1’58”27 di Massimiliano Sala dell’Atl Fanfulla Lodigiana che mette in fila Marco Alessandro Redaelli 1’59”94 per l’Atl Vedano e Tommaso Marani 2’00”82 per la Sal Lugano.

Sui 1500m Irene Capovani vince in 4’50”06 per l’Atl Varese, seguita sul podio da Alice Colonetti in 4’54”44 per la Bracco Atl e da Evelina Mitrofan in 4’59”80 per il Cus Pro Patria Milano, ai piedi del podio la coppia giallo blu, Elisa Pastorelli e Floriana Butti con 5’01”46 e 5’14”20. Al maschile vince Rachid Es Skidri che piazza l’allungo vincente negli ultimi 200m e con 4’07”18 portando al successo il Cus Pro Patria Milano, alle sue spalle la coppia dell’Atl Lecco, Manuel Tagliaferri 4’10”70 e Marco Aondio 4’11”38.

Ultima gara in programma è stata quella dei 5000m. prima a partire le categorie femminili assieme alle maschili dalla Master 55 in su, bella vittoria al femminile per Carlotta Bonacina dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni col pb di 18’35”24 tallonata da presso da Marta Gariglio dell’Ug Biella con 18’39’88” con Cinzia Zugnoni del Gs Csi Morbegno a completare il podio in 18’57”54, bene al 4°e 5° posto Alessia Colnaghi Als Cremella in 19’14”80, Francesca Colombo dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni in 19’36”74 . Al maschile è Roberto Dimiccoli dell’Us San Maurizio a mettere tutti alle spalle con 15’48”30, alle sue spalle un ritrovato Mattia Gaffuri dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni in 15’56”32 e con Alessandro Rocca a completare il podio in 16’00” 2 per la Daini Carate Brianza, cavalcata solitaria nella terza ed ultima serie per Andrea Zoanni dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che con 16’14”77 sfiora il podio col 4° posto totale. Al termine di ogni gara sono stati premiati con un cesto i primi tre classificati. Presente alle premiazioni anche la moglie di Angelo Re a cui era dedicata la serata.