NEMBRO – E’ partita da Nembro (Bergamo) la prima fase dei campionati di società Assoluti. Nel fine settimana si sono disputate tutte le gare maschili tranne marcia e martello che si sono svolte a Bergamo in concomitanza del campionato femminile.

Subito al top i gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che con 14239 punti concludono la prima fase al 2° posto regionale e al 16° nazionale, il regolamento dei campionati prevede che, dopo le prime due fasi di qualificazione e in base ai risultati della scorsa stagione, il 23/24 giugno vengano disputate le finali nazionali: quella A Oro dove la prima vincerà lo scudetto di campione d’Italia; la finale A Argento e la finale A Bronzo tutte composte da 12 squadre finaliste, infine ci sarà la finale B sempre di 12 squadre.

Nella passata stagione i gialloblu erano stati impegnati nella finale Argento sia al maschile che al femminile e avevano concluso entrambe al 10° posto retrocedendo nella finale inferiore. Finale da dove dovranno ripartire quest’anno dopo conferma dei punteggi 13.700 al maschile 13.400 al femminile, punteggi da ottenere con 18 punteggi su 18 gare diverse, ampiamente confermato quindi il punteggio che nella seconda fase del 26/27 maggio a Cinisello Balsamo potrà solo essere aumentato.

A Nembro i nostri sono stati superlativi conquistando sei podi: vincono le rispettive gare Mattia Padovani che corre i 1500m in 3’51”4 (894 punti) e Giacomo Proserpio nel lancio del martello con 67’66m (973 punti), Mattia Montini ottiene il 2° posto sui 110hs in 14”26 (965 punti), al terzo posto Andrea Petazzi sempre sui 110hs con 14”95, Julian Scutareanu con 2,00m nel salto in alto (846 punti), Andrea Aldeghi con 7,08m nel salto in lungo (886 punti).

Gli altri atleti che con i loro punteggi hanno completato lo score della prima fase sono stati 100m: Gabriele Bergna 10”97 (831 punti). 200m: Simone Tarchini 22”05 (851 punti). 400m: Jacopo Casartelli 51”43 (728 punti). 800m: Manuel Tagliaferri 2’01” 16 (652 punti). 3000sp: Mattia Sottocornola 9’38”43 (814 punti). Asta: Simone Cairoli 4,30m (797 punti). Triplo: Christian Jacovone 13,18m (688 punti). Peso: Marco Leone 11,84m (665 punti). Disco: Fabio Riva 40,04m (711 punti). Giavellotto: Daniele Bonanomi 47,07m (654 punti). 4x100m: Mattia Montini, Federico Meroni, Simone Tarchini, Gabriele Bergna 42”36 (902 punti). 4x400m: Abenezer Mandelli, Mattia Papini, Imad Luca Charrouf, Simone Cairoli 3’24”14 (854 punti).