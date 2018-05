CERMENATE- Col Gs Adolfo Consolini in regia, si sono disputate martedì 1° maggio le gare di corsa su strada che hanno assegnato il titolo di campione provinciale, al mattino le gare Assolute maschili e femminili, mentre al pomeriggio sono state le categorie giovanili a scendere in “strada”.

Al mattino prima le Allieve con gli Allievi subito dopo, una partecipazione scarsa che ha visto solamente 10 concorrenti tra le due categorie, titoli conquistati da Alessia Ippolito dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e da Giovanni Di Dio per la Virtus Calco, più numerosa la partecipazione alle ultime due gare “mattutine”, 19 al femminile e 66 al maschile.

A Francesca Annoni dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni il titolo Assoluto grazie al 2° posto ottenuto dietro alla ex campionessa italiana di maratona e azzurra di corsa in montagna Ivana Iozzia in gara con i colori della Calcestruzzi Corradini Excelsior, terza al traguardo Giulia Collico dell’Atl Mariano Comense.

Gli altri titoli provinciali dei lecchesi sono stati vinti da Silvia e Daniela Gilardi della Sev valmaderra tra le SF 40 e 50, da Maria Angela Palleria dell’Atl 42195 tra le SF45, e da Anna Angrisani della POl Bellano nella SF65. Al maschile due i titoli vinti, Claudio Tagliabue dell’Us Dervies fa suo quello SM50 e Aurelio Moscato della Pol Lib Cernuschese quello della SM65.

La gara ha visto la vittoria in volata di Tariq Bamaarouf dell’Atl Desio in 29’37” con uno splendido Davide Raaineri derviese in gara con i colori della San Rocchino Brescia a 29’38”, alo terzo posto con i nuovi colori sociali della San Rocchino Brescia conclude Mustafà Belghiti in 29’44”.

Al pomeriggio le gare nel contesto della 48^ edizione del km d’oro che in passato ha portato sulle strade di Asnago di Cermenate parecchi atleti che in seguito hanno vinto il titolo nazionale e assegnava al vincitore di ogni categoria una medaglia d’oro, 81 sono stati i partecipanti da Esordienti sino ai Cadetti con Mattia Adamoli dell’Us Derviese a vincere il titolo tra i Cadetti col compagno di club daniele OLtolini 3°.

Gli altri podi di giornata vedono al 2° e 3° posto le compagne di squadra Ilaria Menatti e Maya Galperti tra le Cadette, ancora Derviese protagonista con la vittoria tra le Esordienti di Lisa Menatti e con Gaia Rigamonti del Calco al 2° posto con la compagna di club Giorgia Ripamonti al 3° posto tra le Ragazze, ancora Calco anche tra i ragazzi col 2° e 3° posto di Massimo Mazza e Tommaso Bonetta.