MARIANO COMENSE – Un pomeriggio torrido ha accompagnato gli atleti impegnati domenica a Mariano Comense nella 26^ edizione del Trofeo dei Laghi memorial “Lino Quaglia”, riservato alle rappresentative provinciali della categoria Cadette/i.

A brillare è Amos Bianchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che vince la 5km di marcia in 26’51”06, unico podio di giornata per la compagine lecchese.

Restano comunque soddisfatti per aver raggiunto il primato personale Giovanni Artusi (Cs Cortenova) con 6’11” 2 sui 2000m che gli vale il 5° posto, Alberto Ghisellini (Merate Atl Promoline) sui 1200sp con 3’46”26 per il 10° posto, Davide Colombo (Atl Cassago) con 1,66m di alto per il 9° posto, Dario Pensa (Pol Bellano Galperti Group) con 5,59m nel lungo per il 10° posto, Marta Ladiga (Gs Virtus Calco) con 7’18”42 sui 2000m per il 10° posto.

Completano i risultati dei lecchesi: 300hs- 8° Valentina Gilardoni 49”06 (Pol Mandello), 15^ Giulia Dell’Oro 52”48 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 1200sp: 15^ Alessandra Isella 4’43”62 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Triplo: 14^ Maria Negri 9,78m (Atl 87 Oggiono). Giavellotto: 14^ Laura De Felice 24,18m (Gs Virtus Calco). 4x100m: 5^ Matilde Gervasoni 44”57 (Pol Lib Cernuschese). 80m: 12° Marco Nogara 10”07 (Pol Bellano Galperti Group), 16° Gabriel Durante 10”25 (Up Missaglia). 300hs: 9° Riccardo Ciappesoni 44”57 (Pol Mandello). 2000m: 7° Mattia Adamoli 6‘12”03 (Us Derviese). Lungo: 11° Lorenzo Orlandi 5,45m (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 4x100m: 4° Marco Nogara (Pol Bellano Galperti Group), Gabriel Durante (Up Missaglia) 46”34.

Nella classifica a squadre la rappresentativa lecchese/comasca ha ottenuto il 6° posto con 109 penalità contro le 52 della rappresentativa meneghina di Milano capace di vincere in ben 21 occasioni, Bergamo con 71 penalità chiude al 2° posto e Varese con 72,5 completa il podio virtuale, a 78 segue la rappresentativa di Torino, 108 per il Piemonte Nord Est, quindi Como/Lecco con 109, Pavia con 111,5, Brescia con 134, Sondrio con 156 e Cremona con 161.