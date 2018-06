CONEGLIANO- Meeting serale sabato sera a Conegliano, comune in provincia di Treviso, giunto alla 27 edizione e organizzato dall’Atl Silca, ha visto 15 gare diverse a tenere alta l’attenzione degli spettatori presenti sugli spalti.

In gara anche due rappresentanti giallo blu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e il primo a scendere in pista è stato il saltatore in alto, Julian Scutareanu che riesce con un salto a 2,05m superato alla prima prova, prima di arrendersi alla misura successiva di 2,09m a salire sul secondo gradino del podio.

La quota fatale al lecchese che vanta un bel personale di 2metri e 12 stabilito in occasione della sua vittoria al campionato italiano Promesse dello scorso anno a Firenze, è stata superata al 3° tentativo da Nicholas Nava dell’Atl Bergamo 1959 Oriocenter .

In chiusura di serata tocca ai mezzofondisti scendere in pista per i 3000m, tra i 21 partenti anche Mattia Padovani che nelle ultime uscite si è dimostrato in gran forma e anche sabato sera non si è smentito: si accoda al gruppo di testa e cerca di ricucire ogni “buco” quando davanti a lui qualcuno che lo precede si stacca dai battistrada, 2’42” il passaggio al primo 1000m in linea col nuovo primato personale.

È però ancora presto e la gara è ancora lunga, passano i giri e ai 2000m si passa in 5’25”, manca poco a due giri dalla fine Mattia passa l’azzurro campione europeo Juniores dei 3000sp Yoannes Chiappinelli si butta all’inseguimento del keniano Philimon Maritim andato in fuga e che guida con una quindicina di metri di vantaggio. Alla campana dell’ultimo giro i giochi sembrano fatti i due hanno preso un buon margine sugli inseguitori , il keniano davanti e il lecchese dietro ma non è finita perché rinviene forte da dietro lo Juniores Rumeno Adrian Garcea che si inserisce tra i due.

Per Padovani arriva il terzo posto ma con la soddisfazione di aver frantumato con 8’05”23 il precedente record che risaliva alla passata stagione con 8’13”10 fatto a Milano a fine aprile, ora la strada per abbattere il muro degli 8’ non è poi così distante.