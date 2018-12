CALCIO PROMOZIONE – Domenica agrodolce per le formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Promozione. Il bilancio parla di tre vittorie e due sconfitte. A vincere sono la vicecapolista Aurora Olgiate che batte 1-0 la Di Po Vimercatese, il Barzago terzo della classe che rifila un netto 3-0 all’Alta Brianza e la Luciano Manara, che dopo il 4-0 esterno a Menaggio sale al quarto posto. Ko invece per la ColicoDerviese in casa della Concorezzese (2-1) e della Brianza Cernusco Merate a Giussano contro la Vis Nova capolista (3-0).

L’Aurora Olgiate espugna il campo della Di Po Vimercatese grazie ad un rigore trasformato da Raba al 70′. Per l’undici di Ravasi sale a quota 25 e si conferma in seconda posizione alle spalle della sola Vis Nova Giussano, che per ora sta facendo un campionato a parte dall’alto dei suoi 32 punti.

Capolista che ha liquidato la Brianza con tre reti, arrivate tutte nel primo tempo e firmate da Brighenti (rigore) e Porta (doppietta).

Alle spalle della Vis Nova e dell’Aurora si trovano poi il Barzago di Abaterusso, terzo con 24 punti, e la Luciano Manara di Corti, quarta con 23 punti. I gialloblù hanno superato l’Alta Brianza grazie ai sgol di Colosimo e Gizdov (doppietta), mentre i biancocelesti si sono imposti in trasferta sul Menaggio con le reti di Rusconi, Stefanoni, Donnarumma e Brivio.

Se Aurora, Barzago e Manara possono fare festa lo stesso non vale per la ColicoDerviese, superata 2-1 in rimonta dalla Concorezzese. In casa dei brianzoli è Rota al 30′ ad aprire le marcature. I padroni di casa però restano in partita e nella ripresa, prima pareggiano con Bala, poi trovano la vittoria con la marcatura di Bertini allo scadere. I ragazzi di Cavalli scivolano in quinta posizione ma restano comunque in zona play off.