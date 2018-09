LECCO – Nella sfida di sabato scorso contro l’Urania Milano i tifosi blucelesti hanno notato l’assenza di uno dei giovani più promettenti, Riccardo Chinellato. L’ala del 2000, prodotto del vivaio canturino, era infatti impegnata ai Campionati Europei di 3vs3 U18 che si sono disputati a Budapest, Ungheria.

La squadra azzurra era composta da Chinellato, da Lorenzo Donadio (Stella Azzurra Roma), Nicolò Ianuale (PMSMoncalieri) e Niccolò Filoni (Oxygen Bassano), tutti selezionati dai vertici federali.

Il torneo è iniziato venerdì 31 agosto 2018 e, purtroppo per la formazione azzurra, si è concluso lo stesso giorno. La squadra italiana ha infatti perso la prima partita contro la Serbia (16-20) alle ore 11.00 e poi alle 14.00 è stata sconfitta anche dalla formazione di casa dell’Ungheria, ma solo ai tempi supplementari (16-17).

Col delinearsi della competizione, si è capito che gli azzurri hanno avuto un’incredibile sfortuna nella selezione dei gironi. Il campionato infatti verrà vinto proprio dai magiari, che batteranno in finale la squadra serba (20-18), ribaltando la sconfitta subita nel girone eliminatorio.

Per Chinellato è stata comunque un’esperienza da ricordare. “Incredibile trovarsi agli Europei di 3vs3 con la maglia della nazionale. Tutte le squadre presenti erano fortissime e agguerrite. Le partite con Serbia e Ungheria le abbiamo perse sul filo del rasoio ed è un peccato, perché in entrambe siamo stati avanti per lunghi tratti. A parte il risultato, sono molto soddisfatto dell’esperienza: gruppo affiatato e coaching staff di ottimo livello; spero che in futuro ci sarà l’occasione di poter disputare altre gare insieme.”