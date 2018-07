GALBIATE – Due giorni di pallacanestro, musica, divertimento e buona birra. Neanche la pioggia di sabato pomeriggio è riuscita a rovinare il torneo di pallacanestro tre contro tre al Parco Ludico di Galbiate. In questa emozionante sesta edizione erano presenti diversi giocatori di ottimo livello, tra cui Luca Brambilla – ex Gimar in Serie B, lo scorso anno a Erba in Cgold – e Martino Rusconi, ala della Carpe Diem Calolziocorte.

Il torneo è stato diviso in due giornate distinte. L’organizzazione aveva previsto un sabato di gioco e divertimento, con lo svolgimento dei gironi di qualificazione – otto squadre presenti – e poi un po’ di festa serale grazie a birre artigianali, pizze a chilometri zero e ottima musica. La pioggia ha fatto interrompere il torneo e le partite dei gironi sono state poi recuperate nella giornata di domenica 15 luglio.

Alla fine della giornata ad alzare l’ambita coppa – e intascarsi le birre offerte dalla Herba Monstrum – è stata la squadra Giga Fatti, composta dal miglior giocatore del torneo Mattia Brambilla, da Davide Rebughini, Stefano Dell’Oro, Lorenzo Vidus ed Elio Bergamaschi. I vincitori hanno trionfato in finale contro i giovanissimi Purry cosmetics (Lorenzo e Francesco Colombo, Andrea Maver e Francesco Puglisi).

“Anche questa sesta edizione è stata un successo – hanno dichiarato gli organizzatori – tutti i giocatori sono rimasti molto soddisfatti. Diamo a tutti appuntamento a domenica 22 luglio per il torneo femminile.”