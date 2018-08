OLGINATE – Alle 9.30 di lunedì 20 agosto è iniziata l’era Meneguzzo alla Gordon Olginate. La squadra – retrocessa e poi ripescata nel campionato di Serie B – inizierà subito con un doppio allenamento, visto che venerdì prossimo dovrà già essere in campo.

La formazione che si è presentata al PalaRavasio è composta da tanti volti nuovi e due facce conosciute, quelle del capitano Matteo Marinò e di Marco Tagliabue. Il resto del roster è il solito mix di talento giovane che coach Massimo Meneguzzo cercherà di plasmare, replicando l’ottimo lavoro fatto a Lecco nell’ultimo quadriennio.

“Sono carico per l’inizio di questa nuova avventura – ha dichiarato l’allenatore monzese – ci aspetta un campionato durissimo, in cui l’obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza e poi vedere cosa riusciamo a ottenere in più. Al momento siamo un cantiere aperto e non sono in grado di stabilire il reale valore della mia squadra. Ho un gruppo da amalgamare e, anche per questo, avremo un lungo calendario di amichevoli.”

La stagione di Olginate inizierà venerdì prossimo contro un college americano di division III, con inizio alle ore 21.00.

Oltre alla nuova squadra, rinnovata sensibilmente anche la dirigenza, a partire dal nuovo presidente Fausto Chiappa. Tra i tanti volti nuovi anche quello di Carlo Scaccabarozzi. “Questo per me è un ritorno a casa, dove ho giocato per tanti anni. Mi hanno coinvolto i miei vecchi compagni e sono felice di poter iniziare questa nuova avventura, portando tutto il mio entusiasmo e il mio spirito positivo.