LECCO – La Gimar Lecco ha detto addio a Jacopo Balanzoni, ma non ha certo messo un freno al mercato. In attesa di capire chi sarà il nuovo centro titolare della formazione lariana, la squadra di coach Antonio Paternoster annuncia l’ennesimo esterno di qualità. A vestire la casacca bluceleste sarà infatti Mattia Molteni.

Molteni è una guardia che ha fatto tutto il percorso giovanile con la maglia di Cantù. Uscito dal vivaio canturino, nel 2015 era già stato accostato alla Gimar, ma aveva preferito andare a fare un’esperienza a Trapani in serie A2. Nella stagione successiva la guardia del 1996 è scesa in serie B, giocando prima a Valsesia – nove punti di media – e lo scorso anno a Crema, dove ha trovato poco spazio anche per via di un infortunio alla mano e chiuso con soli cinque punti di media in meno di venti minuti di gioco.

Molto soddisfatto coach Antonio Paternoster. “Un giocatore con forti motivazioni, che viene da una stagione sfortunata. Ragazzo su cui punto, sono sicuro che disputerà un grande campionato. Mi piace il suo tiro mortifero e anche la sua capacità di aiutare anche nella costruzione del gioco. Fisicamente di livello, giovane ma con grande esperienza.”

“Ringrazio il coach e il presidente Tallarita per la fiducia dimostratami – dichiara Molteni – sono contento di far parte di questo progetto ambizioso. Sono molto carico, arrivo da una stagione giocata a metà e voglio rimettermi in gioco. Sono una guardia che può anche giocare da play, non vedo l’ora che inizi la prossima stagione.”