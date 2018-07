OLGINATE – La Gordon Olginate aggiunge muscoli alla sua frontline, firmando l’ala forte romagnola Fabio Del Vecchio.

Il ventiquattrenne è un’ala di circa 195 cm, cresciuto nel settore giovanile di Cesenatico. Passato a Ravenna, ha esordito in Serie B a soli diciassette anni.

Fabio ha iniziato a girare l’Italia nella stagione 2013/14, vestendo prima la maglia di Marsala (Cgold) e poi quella di Isernia (Serie B). Rientrato vicino a casa per un biennio in serie C, nell’ultima stagione è tornato in Serie B, vestendo la maglia della PMS Moncalieri, disputando un’ottima stagione. Per lui undici punti e quattro rimbalzi a partita in circa venticinque minuti di gioco.

“Dopo un colloquio con i dirigenti societari e coach Massimo Meneguzzo ho percepito la forte determinazione nel voler costruire qualcosa di importante a Olginate. Sono entusiasta di poter lavorare coi nuovi compagni che i dirigenti stanno inserendo nel roster e non vedo l’ora che inizi la stagione” ha dichiarato l’ala cesenate.

Del Vecchio è il sesto nuovo acquisto della Gordon, dopo Federico De Bettin, Danilo Errera, Lorenzo Bartoli, Marco Cusinato ed Edoardo Caversazio. Al solito, si conferma la “linea giovane” che è un marchio di fabbrica di coach Meneguzzo, essendo tutti giocatori nati dal 1994 in poi.