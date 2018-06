OLGINATE – La bella notizia che tutti i tifosi della Gordon Olginate aspettavano è giunta. Con un comunicato ufficiale la società Basket Barcellona A.S.D ha dichiarato di aver concluso l’iter di rinuncia al prossimo campionato di Serie B, dopo aver terminato la stagione 2017/18 al primo posto nel girone e aver perso le finali per la promozione in Serie A2.

Nel contempo i dirigenti siciliani stanno costituendo la Nuova Cestistica Barcellona, una società che è in trattativa per acquisire i diritti di Bernareggio, una formazione di Serie B che starebbe cercando di “vendere la categoria” acquisita con la promozione ottenuta al termine del campionato 2016/17.

Secondo quanto dichiarato dai dirigenti siciliani, entro il 30 giugno si conoscerà il destino della neonata società, se sarà o meno in grado acquistare tali diritti – non c’è solo Bernareggio in lizza, ma i contatti con i brianzoli sembrano in una fase molto avanzata – e quindi di ripartire dalla serie B.

La certificazione della mancata iscrizione di Barcellona Pozzo di Gotto virtualmente riporta la Gordon Olginate in Serie B. La formazione del neo presidente Fausto Chiappa è infatti la prima nella lista dei ripescaggi e quindi la prima ad avere il diritto di occupare il posto rimasto lvacante.

L’ufficializzazione delle squadre che parteciperanno alla Serie B si avrà solo a inizio luglio, per cui al momento non si può dichiarare apertamente il ripescaggio: bisognerà attendere i tempi della Federazione e l’ufficialità.