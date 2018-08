CALOLZIOCORTE – La Federazione Italiana Pallacanestro ha pubblicato le DOA per lo svolgimento dei campionati sotto il controllo regionale, ossia quello di Cgold, Csilver e Serie D.

Come certificato nel documento inviato alle società, la prima formazione lecchese che scenderà in campo sarà proprio l’Enginux Calolziocorte, visto che il campionato di Serie Csilver inizierà l’ultimo fine settimana di settembre. La prima partita di Calolzio si disputerà tra venerdì 28 settembre e domenica 20, a seconda della disponibilità del campo della squadra di casa. Non essendo ancora stati pubblicati i calendari, la data ufficiale resta incerta.

Il lungo campionato – ben sedici squadre partecipanti – si chiuderà il primo week end di maggio. Le prime otto squadre accederanno alla fase Play Off – doppio turno con promozione diretta per la vincente – mentre le formazioni comprese tra la dodicesima e la quindicesima piazza andranno ai Play Out, con la sedicesima retrocessa diretta in Serie D.

La formula dei Play Out sarà anch’essa su due turni, con girone all’Italiana per le squadre che perderanno il secondo turno di spareggio. In totale ci saranno sei promozioni i Cgold e altrettante retrocessioni in Serie D.