CALOLZIOCORTE – Evitato lo spauracchio Cantù – l’avrebbero incontrata se avessero finito il campionato all’ottavo posto – i dirigenti della Enginux Calolziocorte possono guardare con moderata fiducia al primo turno di Play Off contro i bresciani del New Basket Prevalle, avversari sicuramente di alto livello, ma senza l’aura di imbattibilità che circonda la squadra canturina.

“Abbiamo già iniziato a vedere qualche loro partita – ha dichiarato coach Marco Redaelli – e sicuramente sono una squadra di qualità. Rispetto a Cantù sembrano meno forti, anche se comunque hanno chiuso il loro girone al secondo posto. Ia loro stella è il centro slavo Raskovic, un pivot che potrebbe giocare tranquillamente una o due categorie sopra. In sostanza sono una squadra quadrata, fisica e tosta.”

Nonostante l’indubbia forza di Prevalle, la Enginux non parte assolutamente battuta. “Lo scorso anno contro Pavia sapevamo che la partita era sostanzialmente impari e forse ci siamo un po’ accontentati. Quest’anno invece non vedo nessuno dei miei giocatori appagato. Sappiamo che sarà molto difficile, ma punteremo sulle nostre doti, corsa e imprevedibilità, e sul fatto che loro non ci conoscano a fondo. Ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità e poi vedremo alla fine come andrà.”

PLAY OFF C SILVER – 1° TURNO