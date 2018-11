CALOLZIOCORTE – La capolista del campionato di C Silver Enginux Calolziocorte rischia di perdere momentaneamente il primato in classifica a favore di Rovello Porro – impegnata sul campo della Di.Po. Vimercate – e questo non certamente per colpa sua.

La formazione allenata da coach Angelo Mazzoleni non scenderà in campo nel prossimo fine settimana, accettando la richiesta della Virtus Terno Isola. Richiesta alquanto singolare nella motivazione: siccome i due migliori giocatori della squadra bergamasca andranno in panchina con la formazione di Serie A2 del BB14, la dirigenza orobica ha domandato se era possibile spostare il match.

“Ci hanno chiesto una cortesia – dichiara coach Mazzoleni – e noi abbiamo acconsentito. Le abbiamo provate tutte pur di giocare: cambio del giorno, inversione del campo, ma non c’è stato modo di trovare una nuova data a breve.”

La partita, che si sarebbe dovuta disputare domenica prossima alle ore 18, verrà recuperata mercoledì 19 dicembre.