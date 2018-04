OLGINATE – La Enginux Calolziocorte scende in campo al PalaRavasio con il coltello fra i denti e riesce a domare una scatenata Villasanta, in striscia positiva da otto vittorie e all’inseguimento del quinto posto in classifica.

La squadra di coach Redaelli gioca con la giusta mentalità per tutto l’incontro. Dopo un primo quarto di studio (20-20), la Enginux prende possesso del match grazie all’ottimo gioco di squadra e a una difesa sempre concentrata.

Il secondo tempo inizia coi lecchesi avanti di dieci punti (40-30) e Villasanta che resta in scia, cercando il momento buono per piazzare la zampata e rientrare. Fortunatamente per i tifosi della Enginux, i ragazzi di coach Redaelli hanno disputato un secondo tempo di grande spessore, attenti in difesa e propositivi in attacco. Il risultato di tutti questi sforzi è stata una netta vittoria (76-65), con ben sei uomini in doppia cifra, capitanati dai quindici di Leonardo Meroni.

“Oggi devo proprio dire bravi ai miei ragazzi – ha dichiarato coach Marco Redaelli a fine gara – è stata una vittoria di squadra, ottenuta dividendosi le responsabilità offensive e aiutandosi nella metà campo difensiva.”

ENGINUX CALOLZIOCORTE – TEAM ’86 VILLASANTA 76-65

PARZIALI: 20-20, 40-30, 57-44

CALOLZIOCORTE: Paonessa, Butti 13, Meroni L. 15, Gnecchi 4, Ciancio 11, Cazzaniga, Fontana, Rusconi 10, Floreano 10, Porro, Meroni M. 10. All. Redaelli

VILLASANTA: Moscatelli 1, Passoni M. 14, Saini 6, Favalessa F. 3, Favalessa M. 16, Mungiovì 2, Pagani 8, Barazzetta 0, Vivian 2, Carolo 4, Rizzalli ne, Grillo 9. All. Silvestri