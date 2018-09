ALZANO LOMBARDO– L’Enginux Calolziocorte bissa la vittoria di mercoledì contro la Polisportiva Mandello espugnando in amichevole il campo del Seriana Basket, squadra che la prossima stagione disputerà il campionato di Serie Csilver.

La Enginux ritrova i due Matteo – Bonacina sfebbrato e Ferrario libero dai problemi lavorativi – ma non Federico Zambelli. Lo scattante playmaker, alle prese con un infortunio alla caviglia, è stato tenuto precauzionalmente a riposo per evitare ricadute, a una sola settimana dal via del campionato.

Seriana parte bene, chiudendo il primo quarto avanti di tre lunghezze (22-19); a partire dal secondo quarto è pero Calolzio a prendere in mano la partita grazie ai canestri di Ferrario e Marcello Butti. I calolziesi vanno negli spogliatoi con sei punti di vantaggio (27-33) e li difenderanno per tutta la ripresa, vincendo col punteggio di 56-61.

“Un buon test, un ulteriore passo avanti verso l’inizio della stagione – ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni – non siamo stati perfetti, ma è comunque una vittoria che dà morale.”

SERIANA BASKET – ENGINUX CALOLZIOCORTE 56-61

PARZIALI: 22-19, 27-33, 42-48, 56-61.

CALOLZIO: Butti 13, Meroni 8, Ferrario 13, Rusconi 6, Floreano 4, Bonacina 7, Porro 6, Garota, Pirovano, Cazzaniga. All. Mazzoleni.