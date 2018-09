MANDELLO – Nonostante un roster ridotto all’osso, l’Enginux Calolziocorte (Csilver) espugna il CRAL, battendo la Polisportiva Mandello (Serie D) sul proprio terreno nella sfida di mercoledì 19 settembre 2018.

La formazione di coach Angelo Mazzoleni si presenta sul lago in piena emergenza. I calolziesi hanno solo nove giocatori attivi e devono rinunciare a tre quinti dello starting five, con Zambelli scavigliato – in panchina, ma non entrerà – Bonacina febbricitante e Ferrario out per problemi lavorativi. Anche i padroni di casa hanno le rotazioni corte, senza l’infortunato Niang e i due ragazzi del 1999 Melzi e Radaelli.

Il primo quarto è di grande equilibrio e viene vinto di una sola lunghezza da parte degli ospiti (14-15), che allungano in maniera decisa nella seconda frazione e vanno al riposo con un’ampia doppia cifra di vantaggio (29-42). Nella ripresa la situazione non cambia: Calolzio riesce a tenere in mano la partita nel terzo quarto (44-56) e resiste nell’ultima frazione, quando la rotazione a soli nove uomini – compresi due ragazzini del 2001, Cazzaniga e Pirovano – si fa sentire. L’Enginux riesce comunque a vincere col punteggio di 60-68.

“Anche con le rotazioni molto corte, ho visto delle buone cose, per esempio l’ottima difesa di Butti su Simone Paduano. C’è ancora tanto da lavorare, ma i progressi si vedono” ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni.

POL. MANDELLO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 60-68

PARZIALI: 14-15, 29-42, 44-6, 60-68

CALOLZIO: Meroni 11, Floreano 10, Butti 13, Garota 2, Fontana 4, Rusconi 15, Cazzaniga 5, Porro 8, Pirovano. All. Mazzoleni.