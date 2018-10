VERCURAGO – Una serata speciale, una festa a sorpresa per celebrare il quarantesimo compleanno di Marco “Kino” Ratti e contemporaneamente permettergli di giocare una memorabile partita di addio davanti a tanti ex compagni e allenatori.

Marco è arrivato al PalaNovella di Vercurago alle 18.30 di sabato 27 ottobre, completamente bendato e guidato dalla moglie Raffaella. Tolte le bende, si è trovato in mezzo a un folto gruppo di amici ed ex compagni, tutti presenti per festeggiarlo.

Il tempo di mettere la divida d’ordinanza ed è scattata la partita, quattro tempi da dodici minuti senza fermare il cronometro. A giocare con Marco – che è sceso in campo un tempo con ogni squadra – tanti ex cestisti della ex Pool 2001 e dell’ADB Vercurago, giocatori che hanno condiviso con lui i suoi quattordici anni di carriera nelle minors lecchesi.

L’ex capitano è rimasto a lungo senza parole, quasi commosso da una simile dimostrazione di affetto. “Una sorpresa bellissima, totalmente inattesa, una grande serata in cui ho potuto riabbracciare tanti amici ed ex compagni che non vedevo da molto tempo.”

Le menti dietro questa festa a sorpresa sono state quelle di Sergio Comi e della moglie Raffaella.

“Tutto è nato da una chiacchiera con lo stesso Marco – dichiara Sergione – in cui si parlava di una possibile partita di addio. Con Raffaella abbiamo deciso di far coincidere la partita col suo quarantesimo compleanno, creando una festa a sorpresa nel puro “spirito coguaro”, fatto di amicizia e amore par la pallacanestro.”

Commossa la moglie. “Devo dire che è bello vedere così tante persone riunite per la sua festa. Si vede che ha tanti amici, tante persone che gli vogliono ancora bene anche se sono passati diversi anni.”