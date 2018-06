CALOLZIOCORTE – In attesa di conoscere il destino della panchina di Vercurago – al momento ancora affidata a coach Ernesto Cocco – l’Enginux Calolziocorte riempie l’ultimo tassello libero e affida la panchina della Csilver a coach Angelo Mazzoleni.

Mazzoleni è una vera e propria bandiera della formazione del presidente Brini. Arrivato come giocatore una ventina di anni fa, ha disputato diverse stagioni in campo e poi avuto un ruolo importante anche in panchina. C’era lui accanto a coach Fred Bertari nella stagione della prima promozione in C1, con trentuno vittorie in trentaquattro partite. Adesso, dopo l’addio a coach Marco Redaelli, l’occasione di essere capo allenatore.

“Francamente non me lo aspettavo – dichiara coach Mazzoleni – l’addio di Marco ci ha preso un po’ tutti di sorpresa. Per me sarà difficile raccogliere la sua eredità, ma ce la metterò tutta. Il progetto è quello di migliorare il risultato dello scorso anno, partendo dalla riconferma di gran parte del blocco di giocatori che hanno giocato qui e aggiungendo qualche pedina in più.”

Soddisfatto della scelta il presidente Dario Brini. “Abbiamo pensato che la soluzione interna fosse la migliore. Angelo è con noi da tanti anni, è un nostro ex giocatore e ha fatto molto bene sia come assistente della prima squadra che come capo allenatore delle giovanili. Abbiamo fiducia nelle sue capacità.”

Lo scorso anno coach Mazzoleni ha allenato l’U15 che si è classificata nel girone Gold, ottenendo la qualificazione ai regionali e venendo eliminata al primo turno. Nonostante l’impegno preso con la prima squadra, l’allenatore ha deciso che continuerà il lavoro anche sulle giovanili, proseguendo il percorso con la futura U16.