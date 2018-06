OLGINATE – La Gordon Olginate ha trovato il sostituto di Giacomo Siberna. Direttamente dall’Armani Jeans Milano arriverà Lorenzo Bartoli.

Bartoli è una guardia del 1994 di oltre centonovanta centimetri, compagno di squadra ai tempi del settore giovanile di Federico De Bettin, playmaker firmato poche settimane fa proprio dalla Gordon.

Nonostante la giovane età, Bartoli ha già un bagaglio molto ampio come esperienza tra i senior. Dopo l’esordio a Seregno in Cgold, il giocatore è andato a Trapani (A2) e poi ha disputato diverse stagioni di Serie B, l’ultima (2016/17) con l’Urania Milano a dieci punti di media in circa trenta minuti di gioco. La scorsa stagione è stato aggregato alla squadra di Serie A, senza mai scendere in campo.

“Sono molto contento e carico per la nuova avventura che mi aspetta, ringrazio coach Meneguzzo e la società che mi hanno fortemente voluto, sono pronto a ripagarli sul campo” dichiara il giocatore.

Molto soddisfatto anche l’allenatore milanese: “Lorenzo è un giocatore che ho sempre seguito, giovane e con ancora grandi margini di crescita. Lo scorso anno ha maturato una grande esperienza allenandosi sempre con giocatori da serie A.”